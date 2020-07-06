  • الإثنين 06 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:05 م
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

مشروع ضخم يربط كل دول الخليج ماعدا قطر

«الجزيرة»: مشروع ضخم يربط كل دول الخليج ماعدا قطر

الذهب

الذهب المصري ينتعش مجددا كأفضل استثمار

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق انجازًا جديدًا في البريميرليج

يحيى الفخراني ورجاء الجداوي

يحيى الفخراني: لن أتعالج في مستشفيات الحكومة طالما كنت ميسورًا

السيسي مع نظيره الإريتيري

«سد النهضة» على مائدة الرئيس مع نظيره الإريتيري

رجاء الجداوي

مفاجأة صادمة.. إصابة 8 من عائلة رجاء الجداوي بـ«كورونا»

ليلى علوي تتعرض لوعكة صحية

تصريح مثير من ليلى علوي عن التحرش.. "انا عايشت التجربة"

كورونا بالسعودية

إصابات كورونا بالسعودية تعاود الارتفاع

كورونا

موجة جديدة من كورونا تضرب البلاد في الشتاء

رغم ارتفاع الاسعار..

الذهب المصري ينتعش مجددا كأفضل استثمار

آخر الأخبار

الذهب
الذهب

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أسعار الذهب تواصل التراجع خلال تعاملات الإثنين

#

حسني مبارك ظل يؤنب "عزت العلايلي" طوال حياته على هذا الخطأ

أكد الدكتور وائل قابيل رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية قابيل القابضة، أن سوق الذهب المحلي يشهد إقبال كبير من جانب الشعب المصري على الرغم من ارتفاع الأسعار مؤكدا أن الذهب هو الملاذ الآمن ودائما ما تتجه إليه الأنظار وقت الأزمات كأفضل استثمار .

وأوضحت مجموعة قابيل القابضة في تقرير لها اليوم حول وضع السوق المحلي أن الذهب مازال يحافظ من الناحية الفنية على الإيجابية مدعوما بسيناريو الصعود ومعتمداً على الدعم قصير المدى من مستوى 1747 دولار .

وأشار قابيل، إلى أن مستوى 1800 دولار يعتبر مصيرى بالنسبة لأنه سيكون نهاية الحالة الإيجابية و صعود الذهب أو يفتح لنا المجال باختراقه للسعر التاريخي للذهب فى 2011 بسعر 1930 دولار، وعلى المدى القصير يمكننا البيع عند ملامسة سعر 1800 والتعامل على مستوى 1747 كمنطقه للدعم عند اختبارها مرة أخرى ، مشيراً إلى أن اختراق مستوى سعر 1700 دولار كمستوى نفسي سيحفز جدا تغير سيناريو الصعود.

 وعن سوق الفضة أكد رئيس مجلس إدارة قابيل القابضة أن هناك عدة عوامل تحدد الطلب على الفضة تختلف تماما عن الذهب فالاخير يعد الملاذ الآمن وقت الأزمات وكل الدعم مهيأ لذلك باعتباره غطاء للعملات جعله الملاذ الآمن عبر كل الأزمات فلا يمكن الاستغناء عن دعمه أو ترك الجماح لانهياره على عكس الأمر بالنسبة للفضة.

وأشار إلى أن عوامل تحديد الطلب على الفضة مختلفة تماما فهي تسمى العنصر الصناعى الثمين لما تمتلكه من خصائص فيزيائيه كمضاد للاكسده ومن افضل المعادن الموصله للكهرباء فهى تدخل بنسب معينه فى صناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وتعد عامل أساسي في مستقبل التكنولوجيا الخضراء، كما تدخل بنسبة ليست بالصغيرة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية تمثل فى تكلفة كل لوح طاقة شمسية حوالى 6.1 %

وتجدر الاشارة الى ان حجم الطلب للأغراض الصناعية في 2018بلغ نحو 60 % من إجمالي الطلب على الفضة وكان ذلك مدفوعاً بانخفاض نحو 1% مع التوقف الصناعى فى ظل أزمة كورونا وكان عامل أساسي في انخفاض الطلب وكبح جماح صعود كبير للفضه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب المصري ينتعش مجددا كأفضل استثمار
» إصابات كورونا بالسعودية تعاود الارتفاع
» قرار مفاجئ من سعد لمجرد بعد وفاة رجاء الجداوي
» تأييد إحالة أمين شرطة للاحتياط بعد تقبيله علم تركيا
» ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا بالكويت
» محافظ سوهاج: إزالة 20 تعد على الأراضي الزراعية
» صادم.. قتيلان و7 مفقودين جراء غرق قارب بإندونيسيا
» آخر لقاء إذاعي لـ"الجداوي"غدًا على موجات الأغاني
» "دي خرافات"..الإفتاء ترد على تبرير التحرش
» تصريح مثير من ليلى علوي عن التحرش.. "انا عايشت التجربة"
» "فايلر" يعدل موعد وصوله للقاهرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية