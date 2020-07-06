«الجزيرة»: مشروع ضخم يربط كل دول الخليج ماعدا قطر

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محمد فضل- متابعات

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كشفت مصادر مطلعة في مجلس التعاون الخليجي، تفاصيل مشروع السكة الحديدية المنتظر الذي سيربط جميع دول الخليج، مؤكدة أنه لن يمر من قطر.
وذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية، نقلا عن مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن "مشروع السكة الحديد المنتظر الذي سيربط كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان سيدخل حيز التنفيذ عبر مرحلته الأولى التي يتوقع الانتهاء منها عام 2023".
وأضافت المصادر أنه "من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية عام 2025 بربط كل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين"، مؤكدة أنه "يعرف باسم قطار الخليج لنقل السياح والركاب وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي".

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول المجلس خليفة العبري قد أكد في جلسة حوارية عبر الإنترنت أن القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال السلع كافة بين دول المنطقة، مؤكدا أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن هذا المشروع بدأ منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع المهمة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون.

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