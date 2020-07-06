  • الإثنين 06 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:04 م
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

مشروع ضخم يربط كل دول الخليج ماعدا قطر

«الجزيرة»: مشروع ضخم يربط كل دول الخليج ماعدا قطر

الذهب

الذهب المصري ينتعش مجددا كأفضل استثمار

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق انجازًا جديدًا في البريميرليج

يحيى الفخراني ورجاء الجداوي

يحيى الفخراني: لن أتعالج في مستشفيات الحكومة طالما كنت ميسورًا

السيسي مع نظيره الإريتيري

«سد النهضة» على مائدة الرئيس مع نظيره الإريتيري

رجاء الجداوي

مفاجأة صادمة.. إصابة 8 من عائلة رجاء الجداوي بـ«كورونا»

ليلى علوي تتعرض لوعكة صحية

تصريح مثير من ليلى علوي عن التحرش.. "انا عايشت التجربة"

كورونا بالسعودية

إصابات كورونا بالسعودية تعاود الارتفاع

كورونا

موجة جديدة من كورونا تضرب البلاد في الشتاء

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الرياضة

ارشيفية
ارشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل مباراة القمة

#

مفاجأة سارة من قناة أبوظبي لجماهير الأهلي والزمالك

#

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب هو سبب فوز الزمالك بالسوبر

#

الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الدوري

أخبار الرياضة

الجنايني

مباراة الأهلي والزمالك

أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ستكون فى موعدها المحدد لها ولن تؤجل إلا بقرار واضح من الحكومة، ووضح أن الإعلان عن جدول الدورى سيكون خلال أيام.

وأضاف عمرو الجناينى، خلال المؤتمر الصحفي لتحاد الكره للكشف عن شكل مجسم الكرة الموحدة التى ستقام بها جميع مباريات المحليه، “نسعى لزيادة دعم الأندية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا عطل حسابات كثيرة لدى اللجنة الخماسية، مؤكدا أن لائحة الانتخابات لاتزال فى مرحلة التشاور .”

وداعب عمرو الجناينى حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال المؤتمر بسبب صعوبة وضع جدول الدورى فى ظل غموض أجندة الكاف قائلا، “أنت شهيد”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب المصري ينتعش مجددا كأفضل استثمار
» إصابات كورونا بالسعودية تعاود الارتفاع
» قرار مفاجئ من سعد لمجرد بعد وفاة رجاء الجداوي
» تأييد إحالة أمين شرطة للاحتياط بعد تقبيله علم تركيا
» ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا بالكويت
» محافظ سوهاج: إزالة 20 تعد على الأراضي الزراعية
» صادم.. قتيلان و7 مفقودين جراء غرق قارب بإندونيسيا
» آخر لقاء إذاعي لـ"الجداوي"غدًا على موجات الأغاني
» "دي خرافات"..الإفتاء ترد على تبرير التحرش
» تصريح مثير من ليلى علوي عن التحرش.. "انا عايشت التجربة"
» "فايلر" يعدل موعد وصوله للقاهرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية