إقالة والد "متحرش الجامعة الأمريكية" من منصب رفيع

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فتاة تهرب من يد مغتصبها باستخدام «سناب شات»مت

إقالة

استقالة

متحرش

احمد بسام زكي

أقالت شركة اتصالات مصرية، والد طالب الجامعة الأمريكية المتهم بالتحرش بـ 100 فتاة،  من منصبه حيث كان نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، على خلفية الاتهامات التي وجهت لابنه بالتحرش بعشرات الفتيات في الجامعة الأمريكية.

وحسب "القاهرة 24"، فقد مورست ضغوط كبيرة على الأب دعته للمسارعة إلى تقديم استقالته، بعد اتهامه الأب بالتستر على سلوك نجله الشائن، واستخدام نفوذه للتغطية على حوادث تحرش ابنه بأكثر من 100 فتاة.

وقال مصدر مسئول في الشركة في تصريحات للموقع المذكور، إن الإدارة استدعت بسام زكي لمناقشته بشأن ما هو منسوب إليه، تمهيدا لاتخاذ ما هو مناسب من قرارات.

وأشار المصدر، إلى أن زكي عرض تقديم استقالته لرفع الحرج عن الشركة، وعدم تعريض سمعتها لأي سوء أو مزاعم بالتستر على الجريمة وتوفير حماية قانونية أو وظيفية لابنه والنأي بها عن تفاصيل القضية والواقعة، مبينا أن الإدارة قبلت الاستقالة على الفور.


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