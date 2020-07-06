"السيسي" عن "العصار": من أخلص الرجال

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، من أخلص الرجال.

جاء هذا عبر فيس بوك، في نعيه لـ"العصار" الذي وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض.


وقل "السيسي": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

وتابع: "اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

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