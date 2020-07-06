» اعتقال لاعب كرة قدم شهير بتهمة التجسس

06 يوليه 2020 - 08:22 م

وجهت محكمة في موسكو اتهامت بالتجسس للاعب الأوكراني السابق لكرة القدم فاسيلي فاسيلينكو، الذي تم اعتقاله في أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن متحدث باسم منطقة ميشانسكي في موسكو، قوله إن لاعب كرة القدم السابق اعتقل في أكتوبر من العام الماضي، بتهمة تهريب مواد خطيرة وأسلحة ومواد تخضع لحقوق الملكية الفردية.

ومددت المحكمة في 19 يونيو، اعتقال اللاعب ولكن بتهمة التجسس، التي تصل عقوبتها إلى 20 عاما من السجن.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، ولكنه صرح أثناء الاعتقال بأنه عاطل عن العمل.

يذكر أن فاسيلي فاسيلينكو دافع عن عدة ألوان أندية أوكرانية، وهي "دروجبا" من مدينة بيرديانسك، وميليتوبول توربيدو، وتافريا من بلدة نوفوترويتسكوي.