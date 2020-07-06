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فرض عقوبات جديدة على سعود القحطاني بسبب "خاشقجي"

عرب وعالم

سعود القحطاني
سعود القحطاني

محمد فضل- متابعات

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عقوبات

خاشقجي

سعود القحطاني

فرضت بريطانيا اليوم الاثنين، عقوبات على 20 سعوديا على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك كجزء من إجراءات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد العقوبات التي فرضتها أمريكا من قبل.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن العقوبات تهدف إلى وقف غسيل "الدماء في هذا البلد"، حسب قوله.

وفرضت لندن عقوبات على سعود القحطاني مستشار ملكي سعودي سابق رفيع المستوى، وأحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق، وكلاهما وجهت إليهما تهم في قضية مقتل خاشقجي.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على 25 روسيا، وعلى قائدين عسكريين اثنين في ميانمار بسبب ما وصفته بانتهاك حقوق الإنسان ضد شعب الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى.

وتعد هذه الخطوة، الأولى من نوعها التي تقدم فيها لندن على تجميد الأصول وحظر التأشيرات بشكل مستقل.


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