الأوقاف عن "العصار": أحب الدين والخير والوطن

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نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان، وأن يخلفهم ويخلف قواتنا المسلحة الباسلة ويخلف مصر فيه خيرا.

وقال وزير الأوقاف فى بيان اليوم:  والله ما عرفته إلا محبا لدينه ووطنه وللخير للدنيا، لم نسمع منه كلمة نابية قط ، بل عهدناه عونا لكل زملائه محبا لهم متفانيا في خدمة الجميع ، متفانيا في خدمة وطنه”، ونقول: اللهم إنا نشهدك أننا ما عرفناه إلا محبا لدينه ووطنه ، حريصا على طاعتك وإقامة فرائضك ، وما علمنا عليه من سوء قط ، اللهم إنك أرحم به منا ، فأكرم نزله ، وأسبغ عليه فيض رحمتك وسترك ، وعامله بما أنت أهله، فأنت أهل الفضل وأهل الرحمة وأهل المغفرة.


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