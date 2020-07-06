» الأوقاف تعيد فتح مسجد الحسين في هذا الموعد

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إعادة فتح مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه جزئيا الأربعاء المقبل، وستقام الصلاة فى النصف الغربي من المسجد، وتم عمل حرم آمن حول مقام الإمام الحسين حفاظا على سلامة المصلين.

وكانت وزارة الأوقاف قد شكلت لجنة لبحث كيفية إعادة المسجد وتعقيمه وتطهيره بقيادة رئيس القطاع الدينى بالأوقاف الشيخ جابر طايع والشيخ صبرى يس رئيس قطاع المنتديات والدكتور نوح العيسوى وكيل الوزارة لشئون المساجد والشيخ خالد صقر وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة ، وبناء على تقرير اللجنة قرر وزير الأوقاف إعادة فتح مسجد الإمام الحسين مرة أخرى .

وناشدت وزارة الأوقاف رواد مسجد الحسين التزام التعليمات والإجراءات التى أقرتها وزارة الأوقاف بشأن علمية التباعد بين المصلين وكافة الإجراءات الأخرى حفاظا على سلامة المصلين .