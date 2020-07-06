تعليق ناري من عضو "القومي للمرأة" علي قضية التحرش

06 يوليه 2020 - 10:40 م

قالت ليلى أبو عقل، عضو المجلس القومي للمرأة، إنها لا تستطيع الحديث عن قضية الشاب أحمد بسام زكي، والمعروفة إعلاميًا بشاب الجامعة الأمريكية المتحرش، كونها ما زالت في حوزة النيابة العامة، والتحقيقات جارية، معلقة: "القضية في أيدي أمينة".



وأشارت "أبو عقل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن التحرش هو خدش الحياء، ويعتبر مقدمة تؤدي للاعتداء الجنسي، منوهة بأنه محاولة للإثارة الجنسية سواء باللفظ أو الإشارة أو كتابة ذات مدلول جنسي.



وأضافت أن التحرش إذا وصل أن يكون لمس لأماكن العورة والمعرفة قانونًا، فقد أصبح هتك عرض، مشيرة إلى أن جريمة التحرش تُعد جريمة جديدة على المجتمع المصري، وعقوبتها لا تقل عن حبس 6 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.



وأعربت عن رفضها أن تكون ملابس الفتاة سبب تعرضها للتحرش، قائلة: "كلام غير صحيح، بدليل أن أيام الميكروجيب كانت الناس بتمشي بأمان في الشارع"، موضحة أن التحرش الآن أصبح فردي وجماعي، معتبرة أن من أسباب التحرش عدم التربية، واختلاف طباع المجتمع، واهتمام الأسر بأمور أخرى، فضلًا عن غياب دور الجامعة والمدرسة.

