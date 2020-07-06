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أحمد موسى يبكي على الهواء بعد وفاة الفريق العصار

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

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نعى الإعلامي أحمد موسى، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي توفي منذ قليل.
وبكى موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد متأثرا بوفاة الراحل قائلا: «خالص العزاء لمصر ولرئيس الجمهورية وللمصريين ولأسرة الفريق العصار».
ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسى قائلة «فقدت مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه،وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن».
وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

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