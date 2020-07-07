» البرازيل تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا في يوم واحد

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المصريون ووكالات

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قفزة هائلة..الصحة تسجل ارتفاعًا قياسيًا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيل ية اليوم الاثنين تسجيل 20229 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 620 وفاة.
وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت في المجمل مليونا و623 ألفا و284 إصابة فضلا عن 65487 حالة وفاة.

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