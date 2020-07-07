تغريدة صادمة لـ هشام الهاشمي قبل اغتياله بدقائق

07 يوليه 2020 - 08:28 ص

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة خطيرة كتبها المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي قبل اغتياله بساعة واحدة.



وقال "الهاشمي" في تغريدة: تأكد الانقسامات العراقية :

1. عرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال "شيعة ، سنة ، كرد ، تركمان ، أقليات" الذي جوهر العراق في مكونات.



2. الأحزاب المسيطرة "الشيعية ، السنية ، الكردية ، التركمانية" التي أرادت تأكيد مكاسبها عبر الانقسام.



3. الأحزاب الدينية التي استبدلت التنافس الحزبي بالطائفي.



و اغتال مسلحون مجهولون الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، مساء اليوم الاثنين بعد خروجه من مقابلة مع قناة محلية في بغداد.



وأثار اغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي التساؤل حول سبب استهداف الهاشمي، والجهة التي تقف وراء قتله بوابل من الرصاص أطلقه المجهولون على جسمه، ولفظ أنفاسه بعد دقائق في مستشفى ابن النفيس.

