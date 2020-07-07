» هذه الفتاة تسببت في صدمة كبرى لـ رجاء الجداوي

07 يوليه 2020 - 08:44 ص

تصدر اسم الفنانة رجاء الجداوي مواقع البحث بعد وفاتها متأثرة بفيروس كورونا.



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو قديما تروي فيه رجاء الجداوي طريقة تعاملها مع الخادمات.



وقالت "رجاء" في الفيديو إنها تفاجأت بإحدى الخادمات تسألها عن عادل إمام وحسين فهمي ، وشعرت بصدمة شديدة حين لاحظت أن منزلها لا يأتيه الكثير من الفنانين ، وكانت تظن أنها ستقابل أكبر النجوم يوميا.



وأضافت: خادمة أخرى وكانت صغيرة في السن رأتني أضع رموش صناعية ، وتبين أن تلك الرموش طويلة ، فقمت بقصها ، وفي اليوم التالي رأيت الفتاة وكأن عينيها احترقت ، فسألتها ما إذا كانت تعرضت لنيران من البوتجاز ، أو أحرقت حواجبها ، فقالت لي: قصيتهم عشان يطولوا بسرعة زيك.



وتابعت: الخادمة تحتاج لكثير من الوقت لكي تعلميها كل شيء ، وتحتاج لكثير من الصبر والحنية أيضا.

