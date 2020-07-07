الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم في المعاملات الصباحية

07 يوليه 2020 - 09:02 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يوليو 16.03 جنيه متراجعا عن أمس بمقدار 6 قروش ، حيث سجل في معاملات أمس الصباحية 16.09 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 16.02 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.15 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 16.03 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.13 جنيه .

وسجل في البنك التجاري الدولي 16.01 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.11 جنيه ، وسجل في بنك مصر 16.03 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.13 جنيه .