» وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

توفي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ95 عاما.
وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر”: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز“
وأضاف الأمير سطام قائلا: ”تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين“.
وكتب فيصل بن تركي قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم خالي ووالدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال واجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز“.