الأصول الأجنبية تحقق فائضا 559 مليون دولار

07 يوليه 2020 - 10:27 ص

حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك فائضا بلغت قيمته 559 مليون دولار خلال مايو الماضي مقابل عجز 4.9 مليار دولار في إبريل وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأرجع مسئول بأحد البنوك المحلية الفائض إلى عودة الأجانب للسوق المحلية ما ساعد على تحسن الجنيه المصري وارتفاعه حوالي 10 قروش أمام العملة الأمريكية منذ منتصف الشهر الماضي مستردا بذلك خسائره في الفترة السابقة، حسبما نشرت "المال".

كما توقع المسئول استمرار زيادة فائض الأصول خلال الفترة المقبلة مع التوقعات بتقلص تداعيات فيروس " كورونا" محليا وعالميا والتوصل إلي لقاح له.