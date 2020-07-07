» بنك الطعام للقاهرة ينعي"الجداوي" بقرار مؤثر

07 يوليه 2020 - 10:31 ص

روت أغاريد أمين، مديرة التسويق ببنك الطعام، تفاصيل مبادرة البنك بإطلاق اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على قسم التعبئة بالبنك.



وقالت "أمين"، خلال مداخلة ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدي: "البنك قرر إطلاق اسمها على قسم التعبئة؛ لأنها لها دور واضح في خدمات البنك الخيرية، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة لبنك الطعام فكر في هذه المبادرة وقرر عدم الاكتفاء بنعيها فقط، لافتة إلى أن سبب اختيار قسم التعبئة لتخليد اسمها؛ لأنها القاعة التي شهدت زيارتها في عام 2017 والتي مكثت فيها لساعات طويلة.



وأوضحت أن زيارة رجاء الجداوي كانت من المفترض أن تكون مقصورة على إلقاء كلمة لكنها قررت البقاء لساعة أطول وأصرت على التقاط الصور مع العمال عامل عامل ورفضت أن تكون صورة جماعية، مشيرة إلى أن جميع العاملين من أكبرهم إلى أصغرهم شعر بحب كبير لها.



وتابعت: "شخصية الراحلة مختلفة ومليئة بالود والاحترام"، حيث إن رحيلها مؤلم وصادم وأتمنى تكون في مكان أفضل بسبب أعمالها الخيرية".



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت صباح الأحد عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.

