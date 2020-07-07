» إجراءات حازمة للنيابة تجاه متشاجري مسجد المعادي

07 يوليه 2020 - 10:36 ص

أعلنت نيابة المعادي الجزئية أنه جار التحقيق حاليا مع 7 متهمين في واقعة التشاجر داخل مسجد بالمعادي باستخدام الأسلحة البيضاء ونتج عنها إصابة بعض الأشخاص.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة مع التحفظ على المتهمين والأسلحة واستدعاء شهود العيان.

كان انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاشتباكات بين أفراد داخل مسجد الصحابة بمنطقة المعادي فألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعد التعرف عليهم من مقطع الفيديو لعرضهم على النيابة.

وجار حاليا الاستماع إلى شهادة الشهود وجمع التحريات اللازمة خاصة بعد إصابة بعض الأشخاص.