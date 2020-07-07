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تنازلت عن حقها.. مفاجأة تقلب الموازين بواقعة تحرش كلية الفنون

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الإبراشي
الإبراشي

إيمان هاني

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الأول

الإبراشي

حلوان

تحرش

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة في واقعة التحرش التي حدث بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، قائلا: "الطالبة التي أعلنت تعرضها للتحرش وعقب خضوعها للتحقيق أعلنت أنها متنازلة عن حقها".

 وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الطالب المتهم قال إنه صدرت منه تصرفات صبيانية ولكنها لا ترقى إلى حد الجريمة وعليه تنازلت الطالبة عن حقها.

 وتابع: "الجامعة لم تستجب لتنازل الطالبة وأصرت على استكمال التحقيقات واتباع الخطوات القانونية حفاظًا على سمعة الجامعة".

كان الدكتور أحمد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، قد قال يوم السبت الماضي، إنه تفاجأ أمس بأن هناك فتاة كتبت تدوينة على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشرح خلاله تعرضها إلى واقعة تحرش تعود إلى أربع سنين ماضية، من قبل أحد زملائها، ورغم أن الواقعة قديمة إلا أن لها تأثير سلبي على معنوياتها.

وأضاف "هنو"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، أنه فور علمه بذلك طالب بفتح تحقيق في الواقعة، حفاظًا على حقوق الطالبات والطلاب والحرم الجامعي، مضيفا: "بكرة في مكتبي الساعة 9 صباحًا ستكون الفتاة والشاب لعمل تحقيق رسمي من أجل الوقوف على حقيقة الواقعة".

وأكد "هنو"، أن الواقعة أحدثت نوعا من القلق في وسط الطلاب بسبب حجم التداول الكبير للبوست الذى كتبته الطالبة، مشددًا على أنه ليس لديه تصور كامل عن الواقعة كون كل المعلومات تأتى من "فيس بوك"، مشددًا على أنه غدًا سيقف على التفاصيل الكاملة للواقعة.

 وتابع: "الطالب المتهم في الدفعة الرابعة والفتاة في الدفعة الثالثة".

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