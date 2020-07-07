"صلوا لأجلي".. حقيقة تعرض البابا تواضروس لأزمة صحية

07 يوليه 2020 - 11:47 ص

رد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تعرض البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأزمة صحية، قائلاً: "البابا بخير وبصحة جيدة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي: "الحقيقة أنه لا توجد تجمعات ولا توجد لقاءات بسبب ظروف فيروس كورونا وبالتالي يتم التواصل عبر منصات إلكترونية".



وتابع: "كلنا وعلى رأسنا البابا تواضروس نصلي من أجل مختلف القطاعات في الدولة من أجل الخلاص من هذه الأزمة"، معقبًا: "كان الدور اليوم الصلاة من أجل البطريرك وذلك من تسجيل إلى الأقباط والشعب المصري".



وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قال صباح أمس الإثنين: "صلوا لأجلى ولأجل الكنيسة فالأب البطريرك يحتاج للصلاة ترفع فى الصباح والمساء فى مثل هذه الظروف الصعبة"، جاء ذلك عبر فيديو مسجل على صفحة الكنيسة الرسمية.

