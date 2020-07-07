5 رحلات جوية جديدة للعالقين في الكويت

07 يوليه 2020 - 11:58 ص

يغادر اليوم 785 عالقا مصريا في الكويت علي متن 5 رحلات إلى محافظات القاهرة وسوهاج، حسبما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني.

وأشار الطيران المدني الكويتي إلي أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 640 راكبا إلى القاهرة ورحلة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج، لافتة إلي أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات هي شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة العربية والشركة المصرية وشركة طيران الجزيرة الكويتية.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت أمس مغادرة 1075 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية والأقصر عبر 7 رحلات.