» حفلة بملهى ليلي بعاصمة عربية تنتهي بإطلاق نار.. ماذا حدث

07 يوليه 2020 - 01:21 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة وقعت في إحدى الملاهي الليلية في العاصمة بيروت.

ويظهر الفيديو اللحظات الأولى لبدء المشاجرة في الملهى الليلي خلال سهرة أحياها أحد الفنانين اللبنانيين، حيث تطور الأمر بعد ذلك إلى إطلاق نار بين زائرين وحراس أحد الفنانين.

وكانت قناة "LBCI " اللبنانية أيضا قد نشرت عبر حسابها على موقع يوتيوب، لحظات بدء المشاجرة في الملهى الليلي خلال سهرة أحياها أحد الفنانين اللبنانيين.

وبحسب الفيديو الذي نشرته القناة فقد تطور الأمر إلى إطلاق نار بين زائرين وحراس أحد الفنانين، ولم يتم الكشف عن سقوط ضحايا أو مصابين.