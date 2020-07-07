بشرى سارة من الكهرباء لموظفيها

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علاوة

12%

الشركة القابضة للكهرباء

أعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تمت الموافقة على منح العاملين بمختلف شركات القطاع علاوة 12% .

وأضاف المجلس أنه تم إقرار العلاوة تقدير لمجهودات العاملين خلال الفترة الماضية، حسبما نشرت "مصراوي".

يذكر أن الشركة القابضة للكهرباء كانت قد قررت إنشاء شركة جديدة للخدمات الطبية للعاملين بالقطاع وإلغاء كل الإدارات الطبية التابعة لشركات التوزيع والنقل والإنتاج بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين على مستوى الوزارة.


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