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"ناسا" تكشف عن غزو فضائي وتصفه بـ"العفاريت الحمراء"

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متابعات- أمينة عبد العال

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ناسا

كائنات فضائية

البرق الاحمر

نشرت وكالة ناسا صورة البرق الأحمر النادر الذي يشبه بشكل مخيف غزو كائنات فضائية غريبة.

وتظهر في الصورة البرق الأحمر يتفرع منه أشياء مثل قنديل البحر أو الألعاب النارية فوق سلسلة جبال فرنسية، وتم التقاط الصورة بواسطة المصور ستيفان فيتر، ونشرتها "ناسا" على أنها صورة اليوم لعمل الفلك، حسبما نشرت "سبوتنيك".

ودونت "ناسا" على صفحتها الرسمية علي تويتر: "التقطت كاميرا فيديو حساسة علي قمة جبال "فوسجس " في فرنسا هذه الألعاب المارية المدهشة فوق أفق بعيد يوم 26 يونيو وبسبب العواصف الرعدية الشديدة أصبحت الومضات القصيرة والغامضة تعرف باسم العفاريت الحمراء .

وتقع الأحداث المضيئة العابرة بسبب الانهيار الكهربائي علي ارتفاع 50 إلي 100 كيلو متر وهذا يضعها في الطبقة الوسطي وهي أبرد طبقة من الغلاف الجوي لكوكب الأرض، وأشارت ناسا إلي أن الخطوط الفضية الباهتة التي ربما تكون قد رصدتها الصورة .   


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