صفوت الشريف يسلم نفسه.. والنقض تحدد جلسة للنطق في " الكسب غير المشروع"

07 يوليه 2020 - 01:59 م

أصدرت محكمة النقض قرارا بتأجيل طعن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 15 سبتمبر والتحفظ عليه.

وكان صفوت الشريف قد سلّم، نفسه اليوم لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلا.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة- قد عاقبت صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.

يذكر أن محكمة النقض، كانت قد ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.