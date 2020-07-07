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البنك المركزي:

بعد انخفاض كبير.. ارتفاع مفاجيء في صافي الاحتياطات الأجنبية

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بعد انخفاض كبير.. ارتفاع مفاجيء في صافي الاحتياطات الأجنبية
بعد انخفاض كبير.. ارتفاع مفاجيء في صافي الاحتياطات الأجنبية

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البنك المركزي

ارتفاع مفاجيء

الاحتياطات الأجنبية

بعد انخفاض كبير  في رصيد احتياطي النقد الأجنبي، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه ليصل إلى 38201.6 مليون دولار في نهاية يونيو 2020 بصفة مبدئية، مقابل نحو 36 مليار دولار نهاية مايو الماضي.

وكان البنك المركزي المصري،  قال في مايو الماضي إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو، من 37.037 مليار في نهاية إبريل الماضي.

كما أعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، وصول رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه في نهاية شهر أبريل الماضي، إلى نحو 37.037 مليار دولار مقابل نحو 40.108 مليار دولار نهاية مارس الماضي.

وفي بيان للبنك المركزي أفاد باستمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي، والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر الماضي.

يذكر أن الاحتياطي الأجنبي كان وصل  في نهاية فبراير الماضي إلى 45.51 مليار دولار.


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