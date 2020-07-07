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تناول الأدوية على معدة فارغة.. هذه فوائده

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متابعات- أمينة عبد العال

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الادوية

الليمون

الفيتامينات

يحذر الأطباء باستمرار من تناول الأدوية على معدة فارغة لأضرارها الصحية الخطيرة على المعدة والتي قد تصل إلى قرحة المعدة.

وكشفت الدراسات الحديثة عن فوائد غير متوقعة لتناول الدواء على معدة فارغة مع كوب ماء حيث يكون تأثير الدواء أسرع وبدون مركبات جديدة، على العكس من تناوله مع الطعام فيتفاعل معه ما يحدث صعوبة في امتصاصه.

وشددت الأبحاث على ضرورة عدم تناول الفيتامينات مع أدوية أخرى أو تناول الأدوية مع مشروبات ساخنة أو مع الليمون كما حذروا من مضغ الأدوية.


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