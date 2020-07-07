  • الثلاثاء 07 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:22 م
Advertisements
بحث متقدم
ميسي

مفاجأة.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

بعد انخفاض كبير.. ارتفاع مفاجيء في صافي الاحتياطات الأجنبية

بعد انخفاض كبير.. ارتفاع مفاجيء في صافي الاحتياطات الأجنبية

صفوت الشريف يسلم نفسه.. والنقض تحدد جلسة للنطق في " الكسب غير المشروع"

صفوت الشريف يسلم نفسه.. والنقض تحدد جلسة للنطق في " الكسب غير المشروع"

ارشيفية

بشرى سارة من الكهرباء لموظفيها

كتاب جديد يكشف أسرار ميلانيا ترامب قبل الانتخابات الرئاسية

كتاب جديد يكشف أسرار ميلانيا ترامب قبل الانتخابات الرئاسية

الأمير بن مساعد مع ولي العهد السعودي

بعد طول غياب.. أمير سعودي : انتظروا هذه المفاجأة

"ذبح الزوجة" والزوج يهرب بملابسه الداخلية.. جريمة تقشعر لها الأبدان

"ذبح الزوجة" والزوج يهرب عاريا.. جريمة تقشعر لها الأبدان

صلاح ليس بينهم.. 6 مرشحين لهذه الجائزة

رقم قياسي لصلاح جديد بالدوري الإنجليزي

زاهي حواس: حاولت أن أقبل يد سوزان مبارك.. لهذا السبب

زاهي حواس: حاولت أن أقبل يد سوزان مبارك.. لهذا السبب

البابا تواضروس الثاني

"صلوا لأجلي".. حقيقة تعرض البابا تواضروس لأزمة صحية

وفاء عامر: هي رجاء الجداوي عملت إيه علشان تتوب

الصفحة الأخيرة

وفاء عامر: هي رجاء الجداوي عملت إيه علشان تتوب
وفاء عامر: هي رجاء الجداوي عملت إيه علشان تتوب

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

هذه الفتاة تسببت في صدمة كبرى لـ رجاء الجداوي

#

ابنة رجاء الجداوي تنفذ وصيتها أثناء دفنها..ماذا حدث؟

#

قرار مفاجئ من سعد لمجرد بعد وفاة رجاء الجداوي

#

مفاجأة صادمة.. إصابة 8 من عائلة رجاء الجداوي بـ«كورونا»

دفاع

رجاء الجداوي

وفاء عامر

دافعت الفنانة وفاء عامر عن كل ما فعلته الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، قبل رحيلها بشأن مساعدة الآخرين والوقوف بجانبهم.

وأضافت وفاء عامر، عبر حسابها على فيس بوك: "كلامك مش عاجبني السيدة رجاء الفنانة الإنسانة لا تتغير، هي اللي بتساعد وبتقف جنب الناس وعمرها ما غلطت في حد، تابت هي عملت إيه علشان تتوب".

وتابعت: " الله يرحمك يا رجاء اللي كانت بتعمله ميعملوش ملتزم مش شيخ.. صفوا النوايا وبطلوا هري لمجرد الهري".

كما علق أحد المتابعين الذي كتب قائلا :"  الحقيقة أنا عمري مشفتها غير والسبحة في إيدها بتسبح وتذكر ربنا بين المشاهد..".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "ناسا" تكشف عن غزو فضائي وتصفه بـ"العفاريت الحمراء"
» حريق هائل بأحد الفنادق الكبرى بالرياض
» اتحاد الكرة: 27 حالة كورونا بين أندية الدوري
» وفاء عامر: هي رجاء الجداوي عملت إيه علشان تتوب
» " مرسيدس" تفاجئ الصين بهذا القرار
» أغلى صفقة في التاريخ.. لاعب يوافق على توقيع عقد بنصف مليار
» حفلة بملهى ليلي بعاصمة عربية تنتهي بإطلاق نار.. ماذا حدث
» الصحة العالمية: الطاعون الدملي في الصين لا يمثل خطرا
» أب ينتحر حرقا مع نجله.. بعد وفاة زوجته بكورونا
» الموت يفجع الفنان حمادة هلال
» جدل بين الإبراشي وعم طفل المنوفية المتوفى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية