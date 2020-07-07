» وفاء عامر: هي رجاء الجداوي عملت إيه علشان تتوب

07 يوليه 2020 - 02:41 م

دافعت الفنانة وفاء عامر عن كل ما فعلته الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، قبل رحيلها بشأن مساعدة الآخرين والوقوف بجانبهم.

وأضافت وفاء عامر، عبر حسابها على فيس بوك: "كلامك مش عاجبني السيدة رجاء الفنانة الإنسانة لا تتغير، هي اللي بتساعد وبتقف جنب الناس وعمرها ما غلطت في حد، تابت هي عملت إيه علشان تتوب".

وتابعت: " الله يرحمك يا رجاء اللي كانت بتعمله ميعملوش ملتزم مش شيخ.. صفوا النوايا وبطلوا هري لمجرد الهري".

كما علق أحد المتابعين الذي كتب قائلا :" الحقيقة أنا عمري مشفتها غير والسبحة في إيدها بتسبح وتذكر ربنا بين المشاهد..".