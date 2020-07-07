مسكنات للآلام وبدائل للأدوية.. تعرف عليها

07 يوليه 2020 - 02:49 م

يلجأ الكثير إلى الأدوية للتخلص من الآلام المختلفة والحد منها، إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة كشفت عن بدائل للأدوية من الفاكهة والحبوب وتحقق نفس النتيجة وربما أفضل لأنها لن يكون لها آثار جانبية .

الزنجبيل: يحد من آلام المفاصل لذلك ينصح كبار السن بتناوله يوميا.

فاكهة الكريز تقلل من آلام الجسم المختلفة كما تعمل على استرخاء العضلات ولا سيما بعد التمارين الرياضية .

الشوفان: يقلل من تقلصات الدورة الشهرية ويقلل من بطانة الرحم كما أنه يحتوي علي الزنك.

الثوم: يقلل من آلام الظهر، كما يدخل في تكوين بعض الأدوية لذلك ينصح بتناول فص ثوم علي الريق في الصباح .