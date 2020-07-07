«محمد عماشة» يعود إلى الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحه

07 يوليه 2020 - 04:41 م

وصل طالب الطب الأمريكي من أصول مصرية محمد عماشة إلى مطار دالاس في الولايات المتحدة، بعد أن مضى أكثر من عام على سجنه في مصر.





وقال فريق مبادرة الحرية ومقرها واشنطن، إن "محمد عماشة، (24 عامًا) وهو مواطن أمريكي من أصل مصري من نيوجيرسي وصل إلى المنزل الاثنين عقب الإفراج عنه من سجن في مصر في وقت سابق من اليوم"، وفق ما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز).





وكان عماشة قد ألقي القبض عليه في العام الماضي, بعد احتجاجه في ميدان التحرير، وحمله لافتة كتب عليها "الحرية لجميع السجناء".







وجاء في بيان صادر عن مجموعة حقوق الإنسان التي مثلته: "هبط محمد في مطار دالاس الدولي صباح اليوم، وعاد إلى منزله في مدينة جيرسي بولاية نيو جيرسي ليكون مع أحبائه".





وكان والد عماشة عبّر عن تخوفه من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية، لافتًا إلى أن نجله مصاب بأحد أمراض المناعة والربو، وإنه بدأ إضرابًا عن الطعام للفت الأنظار لمحنته.





وفي الشهر الماضي، ادعت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، أن أكثر من اثني عشر سجينًا في سجن طرة أصيبوا بالفيروس.





لكن الحكومة المصرية نفت وجود أي تفش في السجون، مؤكدة فقط أن أحد العاملين في طره ثبتت إصابته بالمرض بعد وفاته في مايو.





وواجه عماشة تهم "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة.



