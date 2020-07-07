فنان شهير يعلن إصابة والده بفيروس كورونا

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فنان شهير

مسلسل البرنس

الفنان أيمن عزب

أعلن الفنان أيمن عزب، إصابة والده بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «لم أتصور يوما أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء، منذ أيام دخل أبي المستشفى لأمراض شيخوخة ثم كورونا».
وتابع: «ادعوا له بالشفاء، العزلة صعبة علينا وعليه، ولكن عزائي أن الله موجود عند المريض، دعواتكم».
من ناحية أخرى، شارك الفنان أيمن عزب، في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل «البرنس»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
والمسلسل بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نور، إدوارد، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، دنيا عبدالعزيز، نجلاء بدر، بدرية طلبة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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