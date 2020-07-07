زوجة الشهيد المنسي تنشر صورة في ذكرى معركة البرث

07 يوليه 2020 - 04:52 م

أحيت منار سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد منسى، الذكرى الثالثة لكمين البرث، التى وقعت فى مثل هذا اليوم 7 يوليو 2017.



ونشرت "سليم"، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمع صور زوجها الشهيد بالملابس الرسمية إحياءًا لذكراه فى هذا اليوم الذى تصدى فيه الراحل وزملائه للتكفيريين من أجل حماية أرض الكمين وعدم تمكينهم من رفع علم التنظيم الإرهابى على مبنى الكمين



وأظهرت الصورة التي نشرتها زوجة "المنسي"، لقطات لجميع أبطال ملحمة كمين البرث من ضباط وصف وجنود.

فيما عبرت عن إعجابها بالصورة التى تكرم الشهداء فى ذكراهم، وعلقت عليها قائلة: «حلوة أوى».

