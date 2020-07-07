  • الثلاثاء 07 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:52 م
Advertisements
بحث متقدم
الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

حالة غش واحدة في امتحان الأدب والنصوص للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية

العقيد أحمد منسي

زوجة الشهيد المنسي تنشر صورة في ذكرى معركة البرث

حمادة هلال في جنازة والده

"كانت مريضة بالسرطان".. حمادة هلال ينهار في جنازة والدته

كورونا السعودية

كورونا في السعودية.. تسجيل عدد ضخم من الإصابات

الدولار

تراجع حاد في سعر الدولار أمام الجنيه

شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كنيسة كانتربري

«كورونا» أظهر حاجة الإنسانية للعمل المشترك

السعودية

إجراءات هامة في السعودية بشأن توظيف المواطنين

ميسي

مفاجأة.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

صفوت الشريف يسلم نفسه.. والنقض تحدد جلسة للنطق في " الكسب غير المشروع"

صفوت الشريف يسلم نفسه.. والنقض تحدد جلسة للنطق في " الكسب غير المشروع"

ارشيفية

بشرى سارة من الكهرباء لموظفيها

«توم هانكس» غاضب من تعامل الأمريكيين مع كورونا

آخر الأخبار

الممثل الأمريكي، توم هانكس
الممثل الأمريكي، توم هانكس

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

إصابات كورونا بالسعودية تعاود الارتفاع

#

فيروس كورونا.. متى سيكون لدينا دواء لعلاجه؟

#

أول صورة لتوم هانكس من داخل الحجر بعد إصابته بكورونا

#

فنان شهير يعلن إصابته و زوجته بفايروس كورونا: خلوا بالكم من نفسكم

انتقد الممثل الأمريكي، توم هانكس، رد الولايات المتحدة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). 
وقال في مقابلة تليفزيونية اليوم الثلاثاء: "دعونا لا نخلط بين الحقيقة. إنه (فيروس كورونا) يقتل الناس. ... يمكنك أن تقول: حسنًا، حوادث المرور تقتل الكثير من الناس أيضًا.  لكن حوادث المرور تحدث لأن الكثير من السائقين لا يقومون بدورهم. إنهم لا يستخدمون إشارات الانعطاف. إنهم يقودون بسرعة كبيرة ، ولا ينتبهون".

وكانت الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة اختبار هانكس وزوجته بفيروس كورونا في منتصف مارس.

بينما تعافى الزوجان من آية آثار للفيروس، إلا أن هانكس قال إن الوضع في الولايات المتحدة ليس مشجعًا بشكل خاص".

وأضاف: "إن فكرة القيام بالجزء يجب أن تكون بسيطة للغاية. إنه شيء صغير... من الغموض بالنسبة لي كيف تم محوها بطريقة أو بأخرى مما يجب أن يكون متأصلًا فينا جميعًا".

وقام الممثل (64 عامًا) الخميس، بالترويج لفيلمه الجديد "سلوقي" والذي سيعرض أول مرة يوم الجمعة عبر شبكة البث الإلكتروني "آبل تي في"، بعد أن كان يفترض طرحه في دور العرض السينمائي.

ويتناول الفيلم قصة كابتن إرنست كراوز، العسكري الألماني في أولى مهامه العسكرية في الأطلنطي. وقال هانكس إن حقبة الحرب العالمية الثانية المصورة في الفيلم تقدم دروسًا اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «توم هانكس» غاضب من تعامل الأمريكيين مع كورونا
» نصف نهائي أبطال إفريقيا يقترب من الملاعب الكاميرونية
» خفاش عملاق يصيب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالرعب
» "ناسا" تكشف عن غزو فضائي وتصفه بـ"العفاريت الحمراء"
» حريق هائل بأحد الفنادق الكبرى بالرياض
» اتحاد الكرة: 27 حالة كورونا بين أندية الدوري
» وفاء عامر: هي رجاء الجداوي عملت إيه علشان تتوب
» " مرسيدس" تفاجئ الصين بهذا القرار
» أغلى صفقة في التاريخ.. لاعب يوافق على توقيع عقد بنصف مليار
» حفلة بملهى ليلي بعاصمة عربية تنتهي بإطلاق نار.. ماذا حدث
» الصحة العالمية: الطاعون الدملي في الصين لا يمثل خطرا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية