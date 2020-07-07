» «توم هانكس» غاضب من تعامل الأمريكيين مع كورونا

07 يوليه 2020 - 05:03 م

انتقد الممثل الأمريكي، توم هانكس، رد الولايات المتحدة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).







وقال في مقابلة تليفزيونية اليوم الثلاثاء: "دعونا لا نخلط بين الحقيقة. إنه (فيروس كورونا) يقتل الناس. ... يمكنك أن تقول: حسنًا، حوادث المرور تقتل الكثير من الناس أيضًا. لكن حوادث المرور تحدث لأن الكثير من السائقين لا يقومون بدورهم. إنهم لا يستخدمون إشارات الانعطاف. إنهم يقودون بسرعة كبيرة ، ولا ينتبهون".





وكانت الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة اختبار هانكس وزوجته بفيروس كورونا في منتصف مارس.





بينما تعافى الزوجان من آية آثار للفيروس، إلا أن هانكس قال إن الوضع في الولايات المتحدة ليس مشجعًا بشكل خاص".





وأضاف: "إن فكرة القيام بالجزء يجب أن تكون بسيطة للغاية. إنه شيء صغير... من الغموض بالنسبة لي كيف تم محوها بطريقة أو بأخرى مما يجب أن يكون متأصلًا فينا جميعًا".





وقام الممثل (64 عامًا) الخميس، بالترويج لفيلمه الجديد "سلوقي" والذي سيعرض أول مرة يوم الجمعة عبر شبكة البث الإلكتروني "آبل تي في"، بعد أن كان يفترض طرحه في دور العرض السينمائي.



