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الخطر الثالث.. الصحة العالمية تعلق على تفشي الطاعون الدملي

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منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أحمد سالم

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الصحة العالمية

الطاعون الدملي

الخطر الثالث

أكد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن تفشي وباء الطاعون الدملي في الصين تجري إدارته «بشكل جيد» ولا يعتبر مصدرًا كبيرًا للخطر.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة مارغريت هاريس في إحاطة صحفية في جنيف: «في الوقت الحالي نراقب تفشي المرض بالتنسيق مع سلطات الصين ومنغوليا. وحاليا لا نعتقد أن الخطر مرتفع، لكننا نراقب الوضع عن كثب».
يأتي هذا التصريح بعد يوم من إصدار السلطات الصحية الصينية تعليمات خاصة بالإجراءات الوقائية الضرورية للمواطنين بعد تسجيل إصابة بالطاعون الدملي، بينما تم رصد حالة ثالثة في منغوليا المجاورة.
وأعلنت سلطات الصين صباح الاثنين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدملي في إحدى مناطق مقاطعة منغوليا الداخلية شمالي البلاد.
وبالتزامن مع ذلك، أفادت وزارة الصحة في منغوليا برصد حالة ثالثة للإصابة بالطاعون الدملي في غرب البلاد.

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