  • الثلاثاء 07 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:10 م
Advertisements
بحث متقدم
محمد الشناوي

الأهلي يعلن تجديد عقد الشناوي وسعد سمير

العصار

الميرازي يكشف لأول مرة عن لقاء جمعه بـ"السيسي" و"العصار" في 2011

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

سد النهضة يتصدر محادثات "شكري" ووزير خارجية بريطانيا

الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

حالة غش واحدة في امتحان الأدب والنصوص للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية

العقيد أحمد منسي

زوجة الشهيد المنسي تنشر صورة في ذكرى معركة البرث

حمادة هلال في جنازة والده

"كانت مريضة بالسرطان".. حمادة هلال ينهار في جنازة والدته

كورونا السعودية

كورونا في السعودية.. تسجيل عدد ضخم من الإصابات

الدولار

تراجع حاد في سعر الدولار أمام الجنيه

شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كنيسة كانتربري

«كورونا» أظهر حاجة الإنسانية للعمل المشترك

السعودية

إجراءات هامة في السعودية بشأن توظيف المواطنين

بعد وقف حركة الطيران وتأشيرات الدخول

سائح يقضي قضاء أكثر من 100 يوم داخل المطار

آخر الأخبار

رومان تروفيموف
رومان تروفيموف

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

وفاة عريس وإصابة أكثر من 100 من المعازيم بسبب كورونا

#

الأهلى يستقبل أعضاءه بعد أكثر من 100 يوم

#

«ساحرة» دفنت حية منذ 100 عام تحظى بالتكريم أخيرًا

#

لأول مرة في بريطانيا.. أكثر من 100 وفاة كورونا خلال يوم

يجد رومان تروفيموف من أستونيا، نفسه عالقًا داخل مطار مانيلا في الفلبين منذ وصوله على متن رحلة طيران آسيا من بانكوك في 20 مارس الماضي، بعد أن تقطعت به السبل إثر صدور قرار بمنع حركة الطيران، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الأستوني، الذي كان يقوم بجولة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، إن جواز سفره أخذ منه، بينما لم تتمكن شركة الطيران من إعادته إلى تايلاند وسط قيود بسبب وباء فيروس كورونا. 

ومُنع تروفيموف من دخول الفلبين بعد منع إصدار تأشيرات الدخول، ولم يجد مكانَا يذهب إليه، مع فرض إجراءات العزل العام في البلاد، ليصل مجموع ما أمضاه في المطار إلى 110 أيام بين 20 مارس و 7 يوليو.

ويعيد ذلك إلى الأذهان محنة شخصية توم هانكس في فيلم (The Terminal) "العيش" الذي عرض في عام 2004 حيث أجبر على العيش في مطار جون إف كينيدي الشهير في نيويورك، بعد أن منع من دخول الولايات المتحدة.

يكتشف هانكس - وهو مواطن من دولة كراكوجيا الخيالية - أن جواز سفره لم يعد صالحًا بعد انقلاب في وطنه، وكان عليه إنشاء منزل جديد في صالة الترانزيت.

وشبه السائح وضعه بأنه سجين وهو يتحسر على المأزق الذي وجد نفسه فيه. قال: لقد بقيت هنا لأكثر من 100 يوم. انا بحاجة الى مساعدة للخروج".

وأضاف: "قالت شركة الطيران إنني بحاجة إلى الانتظار حتى انتهاء العزل الاجتماعي قبل السماح لي بالطيران. أنتظر هنا منذ ذلك الحين".

وقام رومان برحلة طيران متوجهة إلى مقاطعة سيبو محجوزة في نفس اليوم في 20 مارس ورحلة عودة إلى بانكوك في 2 أبريل. تم إلغاؤها بسبب تأثير الفيروس على السفر الدولي.

وقال السائح اليائس إنه طلب المساعدة من سفارته، لكنهم لم يتمكنوا من تنظيم رحلة العودة، ما اضطره إلى النوم في صالة المغادرة بالمطار، حيث يعيش على الطعام والوجبات الخفيفة التي تبرع بها الموظفون.

وأضاف رومان: "أنا معاق، وصحتي تزداد سوءًا بسبب سوء التغذية وقلة الشمس والهواء النقي. ليس لدي أي خيار آخر، لكن أن أطلب من الجمهور، مشاركة قصتي عبر وكالات الأنباء".

وذكر مذيع قناة ( ERR) الاستونية، أن تروفيموف كان يسافر على ما يسمى "جواز سفر رمادي" للأشخاص الذين لا يحملون جنسية واضحة.

وقالت السلطات الإستونية، إن الوثيقة صادرة للأشخاص الذين لديهم حقوق إقامة في البلاد ولا يمكنهم الحصول على جواز سفر آخر.

وقالت وزارة الخارجية الإستونية في بيان: "من المهم أن نلاحظ أنه سافر إلى الفلبين خلال فترة أعلنت فيها الدول حالات طارئة وأعطت وزارة الخارجية تحذيرًا بشأن السفر".

وكان مترو مانيلا تحت الحجر الصحي المجتمعي (ECQ) لبضعة أشهر قبل أن يتحول إلى حجر صحي عام منخفض المستوى (GCQ) في يونيو.

وعلى الرغم من وجود إرشادات أكثر استرخاء بموجب حالة GCQ، إلا أنه لا يُسمح باستئناف معظم الرحلات بما في ذلك الذهاب إلى إستونيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تحول لا يصدق.. كيف تغلبت على الأكزيما التي أفقدتها بصرها؟
» فيديو صادم.. مقتل رجل برصاصة من سيارة أثناء سيره بالشارع
» سائح يقضي قضاء أكثر من 100 يوم داخل المطار
» تسجيل 475 إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا بالجزائر
» كورونا.. تسجيل 118 حالة وفاة ونحو 2500 إصابة بالعراق
» «توم هانكس» غاضب من تعامل الأمريكيين مع كورونا
» نصف نهائي أبطال إفريقيا يقترب من الملاعب الكاميرونية
» خفاش عملاق يصيب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالرعب
» "ناسا" تكشف عن غزو فضائي وتصفه بـ"العفاريت الحمراء"
» حريق هائل بأحد الفنادق الكبرى بالرياض
» اتحاد الكرة: 27 حالة كورونا بين أندية الدوري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية