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الأهلي يعلن تجديد عقد الشناوي وسعد سمير

الرياضة

محمد الشناوي
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أعلن مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق عن تمديد عقد كل من  محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة وسعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

كما جاء ذلك فى ضوء تكليفاترئيس النادي الكابتن محمود الخطيب بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة، خاصة أن الشناوي وسعد سمير من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير.

وقال أمير توفيق إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة.

وأضاف أن التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي فى استمرارهما أطول فترة ممكنة.

وأشار إلى أن الشناوي لم تكن له أية شروط على الاطلاق وجرت الأمور كما هي العادة فى الأهلي من تقدير متبادل . أما سعد سمير فقد ضرب المثل والقدوة فى الإخلاص للنادي خاصة أنه لم يكن مقيدًا فى قائمة الفريق لظروف الإصابة التى لحقت به ولكن كان موقفه إيجابيا للغاية ولم يلوح بأى شئ سلبي .


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