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النجم «جوني ديب»: «أمبر هيرد» تبرزت على السرير

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النجم «جوني ديب»: «أمبر هيرد» تبرزت على السرير
النجم «جوني ديب»: «أمبر هيرد» تبرزت على السرير

فتحي مجدي

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قال الممثل الأمريكي جوني ديب، أمام محكمة بريطانية اليوم، إن شريكته السابقة أمبر هيرد ربما تكون قد تغوطت ذات مرة على في السرير من قبلي المزاح.
وبدأت المحكمة العليا في لندن، اليوم، جلسة الاستماع في قضية التشهير التي أقامها ديب، ضد صحيفة "ذا صن" على خلفية مقال وصفته فيه "بضارب زوجته".

وقال ديب أثناء الإدلاء بشهادته إن هيرد أو "ربما أحد أصدقائها" وضع البراز على السرير، وقد زعمت لاحقًا أنها "مجرد مزحة غير مؤذية"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأشار إلى أن ذلك عندما قرر طلاق هيرد، الذي تخوض في معركة شرسة ضده منذ عدة سنوات، حتى بعد انفصالهما في عام 2017.

وأبلغ ديب المحكمة، بأنه أصبح عنيفًا و"أخذ كل دواء معروف للرجل"، لكنه أكج أنه لم يضرب امرأة أبدًا.

وأثار ديب لأول مرة ادعاء وجود براز في غرفة النوم ضد هيرد في 2018، وهو الحادث الذي وقع في يونيو 2016 في بنتهاوس بلوس أنجلوس.

وقالت الصحيفة إن الممثل وزوجته انفجرا في الليلة السابقة، وغادر ديب السرير، حيث عثرت مدبرة المنزل على البراز في اليوم التالي.

وقال مصدر مقرب في ذلك الوقت إن هناك "أدلة فوتوغرافية قوية تربط بين هيرد والبراز" وإنها "مزحة". لكن مندوبها ألقى باللوم على البراز على كلبها.

وقال إن الكلب يعاني من "مشكلات خطيرة في التحكم في الأمعاء. لم تكن هناك مزحة قط، لم يكن هناك شيء يتم فعله لتكون غير محترمى. لقد كان شيئًا بريئًا، هذا ما ستفعله الحيوانات الأليفة".

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