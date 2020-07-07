فعل فاضح على الشاطئ أمام الأطفال والمصطافين

07 يوليه 2020 - 08:05 م

ضبط رجل وامرأة أثناء انخراطهما في علاقة حميمة على كورنيش شاطئ في مدينة ملقة الإسبانية على مرأى ومسمع من الأطفال والمصطافين.





والقى عمال الشاطئ في وقت سابق - الذين تم توظيفهم لفرض قواعد جديدة للتباعد الاجتماعي - الزوجين بعيدًا عن الشاطئ بعد ضبطتهما في وضع حميمي، خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكنهما انخرطا مجددًا في علاقة.





لكنهما انتقلا إلى الاستحمام على الكورنيش، حيث شوهدت المرأة البالغة من العمر 44 عامًا تنخرط في علاقة مع الرجل البالغ من العمر 40 عامًا.





وقع الحادث على منتزه انطونيو ماتشادو على شاطئ هولين الرابعة مساء يوم السبت، حيث اتصل العديد من الشهود بالصدمة بالشرطة للإبلاغ عن الزوجين.





واقترب بعض السكان المحليين من الزوجين، اللذين يُزعم أنهما كاناا في حالة سكر، وتوسلوا إليهم للتوقف عن ذلك، حسبما أفادت صحيفة (Andalucia Informacion ) المحلية.



