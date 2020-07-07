بسبب كورونا.. أمريكا تخرج من منظمة الصحة العالمية

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صرح مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بخروج واشنطن رسميًا من منظمة الصحة العالمية.
وكان السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، أعلن اليوم، تلقي الكونجرس، إخطارًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يفيد بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية.
وقال مينينديز، وهو ديقمراطي، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "تلقى الكونجرس إخطارًا بأن رئيس الولايات المتحدة، سحب رسميًا البلاد من منظمة الصحة العالمية في ظل الجائحة".
وتابع السيناتور: "هذا لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين، إنه يترك الأمريكيين مرضى وأمريكا وحيدة".
وفي نهاية مايو الماضي، أعلن ترامب، انتهاء علاقة بلاده بالمنظمة، بعد توجيه اتهامات لها بالتستر على الصين وشن هجومًا عنيفًا عليها زاعمًا إنها بحاجة لإعادة الهيكلة من الداخل.

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