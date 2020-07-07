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مغنية شهيرة: تعرضت للاعتداء في سن 13 و 21 سنة

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ليندسي إيل
ليندسي إيل

فتحي مجدي

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كشفت المغنية الأمريكية، ليندسي إيل، أنها تعرضت لاعتداء جنسي، المرة الأولى في سن 13 عامًا، والثانية عندما كان عمرها 21 عامًا.
وقالت إيل (31 عامًا)، إن الهجوم الأول ارتكبه رجل داخل الكنيسة، حيث قام بتهيئتها قبل اغتصابها. وأشارت إلى أنها شعرت بالقدرة على الوثوق بوالديها عندما كان عمرها 20 عامًا.

وأضافت: "لم يكن لديهما أي فكرة عما حدث، وقد أصابهما الرعب. أنا ممتنة للغاية تجاه كلاهما، لأنهما ساعداني على عدم الدخول في أي آليات غير صحية للتعامل معها"، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وخضعت إثر ذلك للعلاج ليساعدها على التأقلم، لكنها تقول إنها تعرضت للاغتصاب مرة أخرى في هجوم "مختلف" و "أكثر عنفًا" في عمر 21 سنة، ما أدى إلى معاناتها من الاكتئاب والقلق نتيجة لذلك.

وقالت: "لقد أصبت بالضيق الشديد. كانت لدي علاقة غريبة مع أي شيء عن الجسد لأنني لم أشعر بالأمان".

وأوضحت إيل أنها شعرت أخيرًا بالاستعداد للتحدث عن تجاربها عندما زارت منظمة شباب الغد، وهي منظمة تساعد الشباب ضحايا الاعتداء الجنسي.

وأضافت: "شعرت بالوحدة لفترة طويلة، مثل حدث هذا لي فقط، لكن هذا ليس صحيحا. لو كنت أعرف أنه عندما كان عمري 13 عامًا، لشعرت بمثل هذا الشعور العميق بالراحة."
وتابعت: "جزء مني أتحدث عنه الآن هو تحرير ليندسي البالغة من العمر 13 عامًا. وليندسي البالغة من العمر 21 عامًا. الألم هو شيء يمكننا السماح لنا بالتحكم فيه إذا لم نتعامل معه، ولكن في اللحظة التي تضع فيها صوتًا لقصتك، فإن العار ليس له قوة".

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