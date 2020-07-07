الديهي: تصريحات أبي أحمد غير مقبولة.. والسيسي لديه صبر استراتيجي

07 يوليه 2020 - 09:12 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تصريحات متناقضة لرئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، قال خلالها إن خلافنا مع مصر حول تشغيل وملئ سد النهضة سيحل في البيت الإفريقي، ولن نضر بمصر ولن نحرم مصر من المياه، وسنصل لاتفاق قريبًا، وسنبدأ في ملئ السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزير.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن خطاب أبي أحمد غير مقبول، فمن يملك أن يحرم يملك أن يمنح ويملك أن يمنع، ومستقبل وجود الشعب المصري لن يعلق بتصريح لرئيس وزراء إثيوبيا.

أن الدولة المصرية واضحة خلال المفاوضات الحالية والسابقة، فمصر تذهب للمفاوضات لإثبات حسن النية وتسويق قضية مصر العادلة امام العالم أننا دعاة سلام وأمن، مؤكدًا أن مصر نجحت بامتياز في توضيح الصورة أمام العالم، والجميع بات على علم أن التعنت بات إثيوبي بامتياز.

وشدد، على أن الرئيس السيسي لديه صبر استراتيجي، وهذا الصبر له حدود، ولكنه يصبر لإيمانه بأن التعاون والاستقرار والتنمية والبناء لمصلحة الشعوب هو الأساس، معقبًا للجانب الإثيوبي: "صبر مصر ليس ضعف، أو تقبل الواقع، وإنما مرده أنه صبر استراتيجي، وفي لحظة ونقطة ما لا تبقي ولا تذر".

