"الديهي" عن تبرير التحرش بملابس الفتاة: "نكفنها وندفنها أحسن"

07 يوليه 2020 - 09:13 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بيان النائب العام، عن الطالب المتحرش أحمد بسام زكي، أكد تصدي النيابة العامة بحزم لجريمة التحرش بما يخولها القانون من إجراءات قانونية، ورفضها توجيه اللوم إلى الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب، معتبرًا أن هذا البيان ردًا على الداعية عبد الله رشدي، وأمثاله الذين يبرروا التحرش بملابس الفتاه.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء،: "هل تحول المجتمع المصري الآمن لمجموعة من الذئاب البشرية؟، هل هذا دين جديد، فنحن مع الاحترام والاحتشام والعفة، فأنا أغير على الدين أكثر من هؤلاء، لكن لا نحمل الفتاة كافة الأمراض الذكورية والنفسية".



وأكد، أن تبرير التحرش بملابس الفتاه ليس من الدين ولا الأخلاق، ومن ينتسبوا زور للأزهر الشريف، الأزهر الشريف منهم براء، مضيفًا لـ عبد الله رشدي وأمثاله: "رفقًا بالمجتمع وصورة الدين وصورة المتدينين أسأتم للمتدينين والدعاة الحقيقيين، لو حد اتحرش ببنتك ولا اختك هتقولوا هي اللي غلطانة".



واستنكر تصريح للشيخ محمد حسين يعقوب قال خلاله: "إن الفتاة قد تكون منتقبة وتتعرض للتحرش، لكونها تضع كحل أو ترتدي شراب بيج، أو شنطة دهبي، أو لا ترتدي جوانتي مما يجعل مطمع"، معقبًا: "كدة نكفن الست وندفنها احسن، قد كده الذكورة متفجرة"، متابعًا ساخرًا: "هو الكحل واللون الدهبي بيثيرك يا شيخ"

