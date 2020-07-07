فيروس آخر غير كورونا يظهر في الصين

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حمى الضنك

الطيب حسين

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أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء، أنه تم تشخيص إصابة أحد سكان مقاطعة آنهوي شرقي البلاد بمرض حمى الضنك.

ونقلت  صحيفة "بيجينغ جيباو"، عن لجنة حماية الصحة العامة بمدينة قوانغده، أن المصاب زار كلا من الهند وميانمار وباكستان قبل تشخيص المرض لديه، في 5 يوليو، وجرى نقله إلى المستشفى.

وحمى الضنك المعروف أيضا تحت أسماء "حمى تكسير العظام"، و"أبو الركب" "حمى عدن" هو عدوى فيروسية مدارية منقولة بالبعوض.

ومن أعراض هذا المرض الحمى والصداع وألم العضلات والمفاصل، وغيرها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تصاعدت معدلات انتشار حمى الضنك بشكل هائل على المستوى العالمي خلال العقود الأخيرة، ويواجه نصف سكان العالم تقريبا الآن خطر الإصابة بهذا المرض.

وتشير المنظمة إلى أنه ليس هناك من علاج موضوعي لحمى الضنك، إلا أن الكشف المبكر عنها والحصول على الرعاية الطبية المناسبة يقلل من معدلات الوفيات إلى ما دون 1%.

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