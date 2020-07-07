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رانيا يوسف تدخل على خط أزمة أحمد بسام زكي

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زكي
زكي

الطيب حسين

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دخلت الفنانة رانيا يوسف، على خط أزمة الشاب المتهم بالتحرش أحمد بسام زكي.

ونشرت  عبر "إنستجرام" صورة عن بيان النيابة العامة، الذي تضمن القبض على المتهم بالتحرش والتحقيق معه، معلقة: "شكرا القضاء المصري، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "يحيا القضاء العادل.. خلي المتحرشين يخافوا من جرايمهم"، و"اتمنى تعديل عقوبات التحرش، لتصل إلى الإعدام"، و"برافو يا رانيا إنك بتدعمي قضايا المرأة".

قبل ذلك، أصدرت النيابة العامة المصرية، بيانا ذكرت فيه أنها باشرت التحقيق مع أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش، موضحة أن ذلك جاء فور إلقاء القبض عليه وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

وأحمد بسام ذكي، متهم بالتعدي على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

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