  • الثلاثاء 07 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:20 م
Advertisements
بحث متقدم
الطقس اليوم

انخفاض 4 درجات.. تعرف على الطقس المتوفع غدًا

وزير التموين

لأول مرة.. مصر تحصل على مقعد دائم في المنظمة العالمية بجنيف

وزيرة الصحة

انخفاض إصابات كورونا.. الصحة تعلن التفاصيل

التحرش

انتفاضة في بلاغات التحرش بعد واقعة أحمد بسام زكي

حمى الضنك

فيروس آخر غير كورونا يظهر في الصين

العصار

نجل "العصار" يوجه رسالة لـ"السيسي"

سد النهضة

وزير الري الأسبق يكشف سرًا خطيرًا عن سد النهضة

محمد الشناوي

الأهلي يعلن تجديد عقد الشناوي وسعد سمير

العقيد أحمد منسي

زوجة الشهيد المنسي تنشر صورة في ذكرى معركة البرث

كورونا السعودية

كورونا في السعودية.. تسجيل عدد ضخم من الإصابات

انخفاض 4 درجات.. تعرف على الطقس المتوفع غدًا

آخر الأخبار

الطقس اليوم
الطقس اليوم

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

حار نهارًا.. تعرف على الطقس غدًا

#

طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

#

تعرف على البلد الذى فضّل هتلر بقاءه على برلين

#

تعرف على موعد استقرار حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض 4 درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 20 ألف وفاة بكورونا في الهند
» تحول لا يصدق.. كيف تغلبت على الأكزيما التي أفقدتها بصرها؟
» فيديو صادم.. مقتل رجل برصاصة من سيارة أثناء سيره بالشارع
» سائح يقضي قضاء أكثر من 100 يوم داخل المطار
» تسجيل 475 إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا بالجزائر
» كورونا.. تسجيل 118 حالة وفاة ونحو 2500 إصابة بالعراق
» «توم هانكس» غاضب من تعامل الأمريكيين مع كورونا
» نصف نهائي أبطال إفريقيا يقترب من الملاعب الكاميرونية
» خفاش عملاق يصيب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالرعب
» "ناسا" تكشف عن غزو فضائي وتصفه بـ"العفاريت الحمراء"
» حريق هائل بأحد الفنادق الكبرى بالرياض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية