رسميا.. واشنطن تنسحب من "الصحة العالمية" والأمم المتحدة ترد

07 يوليه 2020 - 10:20 م

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إخطارا إلى الكونغرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية.



وأوضح السيناتور الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز، في تغريدة عبر تويتر، أن الكونغرس تلقى إخطارا من ترامب يفيد بانسحاب الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أن هذه الخطوة من إدارة ترامب ستترك الإدارة الأمريكية "مريضة ووحيدة".

ومن جهة أخرى، صرح مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن اسمه، أن الانسحاب الأمريكي من منظمة الصحة العالمية سيكون ساريا اعتبارا من يوم الإثنين، وأنه تم إرسال الإخطار الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.