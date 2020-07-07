» المتهم الذي حرض على اغتصاب زوجته "سيكوباتي سادي"

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قالت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن العنف الأسري أصبح ظاهرة وعلينا الاعتراف بهذا الأمر، مضيفة أن لها جانب نفسي وأخر اجتماعي ومنها الضغوط النفسية وعدم الوعي النفسي.
وتابعت البنا، في تصريحات تليفزيونة لقناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرض النفسي ليس مبررا للقتل، لافتة إلى أن مش كل مريض نفسي مجرم ولكن كل مجرم مريض نفسي. 
وأكدت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن هناك جرائم داخل الأسرة مدبرة وهناك تخطيط للقيام بها، مشيرة إلى أن العنف درجات من اهانة وتوبيخ وقتل.
وفي السياق نفسه أشارت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إلى أن الزوج المتهم الذي حرض على اغتصاب زوجته هو شخص سيكوباتي سادي.

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