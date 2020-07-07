"الري": هذا ما سيحدث إذا استمرت أثيوبيا على تشددها

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أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، على انتهت أخر محادثات بخصوص سد النهضة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تقريب وجهات النظر فيما يخص النقاط الفنية والقانونية، كما أشار إلى أنه مازال هناك خلاف على عدد من النقاط بين الدول المشاركة في المباحثات مصر وإثيوبيا والسودان، ولا يمكن أن نقول إن هناك تقدما في أي نقاط.
وأضاف السباعى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن إثيوبيا إذا استمرت على تشددها في مطالبها والنقاط التي ترغب في تنفيذها لن يتم إتمام الاتفاق.
ومن الجدير بالذكر انه رغم استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث وما شهدته الفترة الماضية من جولات تفاوض مختلفة للوصول إلى اتفاق نهائى يضمن الحقوق للدول الثلاث، وحيث أن الاتفاق النهائى لم يحدث حتى الآن، أكد آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى، أن بلاده لن تضر بالدولة المصرية فيما يخص سد النهضة، مشيرا إلى أنها سوف تبدأ فى ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة.

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