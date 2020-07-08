أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: "محدش يعمل كدة مع مصر"

08 يوليه 2020 - 12:00 ص

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بعد بيان مفاوضات سد النهضة، بسبب الموقف الإثيوبي المتشدد والذي وصفه بالاستفزاز.



وتابع موسى ببرنامج «على مسئوليتي » الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه لابد من اتفاق للحفاظ على حقوق مصر التاريخية لمصر وستذهب لمجلس الأمن مرة ثانية إذا لم ينجح الاتحاد الأفريقي في حل أزمة السد.



وقال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا لا تسعى لاتفاق ولا يوجد تقدم في المفاوضات حتى الآن في ظل تصريح رئيس وزراء إثيوبيا بأن بلاده ستملأ سد النهضة.



وأوضح أنه لا يوجد أحد سينجح في استفزاز مصر، مشيرا إلى أن البيان اليوم يدعو للغضب وأن كل الخبراء يؤكدون أن السد سينهار في ظل رفض إثيوبي اطلاعنا على مخططات السد الهندسية.

